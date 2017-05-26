Безвіз не вплине на угоди про малий прикордонний рух - МЗС

Угоди про малий прикордонний рух з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією діятимуть і після запровадження 11 червня безвізового режиму для громадян України з країнами Шенгенської зони.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

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"Запровадження безвізового режиму для короткотермінових поїздок громадян України не матиме впливу на порядок поїздок громадян України, який застосовується в рамках угод про малий прикордонний рух", - йдеться у повідомленні.

Дипломати наголосили, що угоди про малий прикордонний рух, укладені з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, застосовуватимуться і надалі.

Також у зовнішньополітичному відомстві підтвердили, що "угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз застосовуватиметься і після запровадження безвізового режиму, зокрема щодо оформлення віз особам, які користуватимуться паспортами старого зразка".