На Житомирщині під будівництво Північного обходу вже відведено 92% земельних ділянок - ОДА

Для будівництва Північного обходу міста Житомира вже відведено 73,48 га землі із необхідних 79,71 га, що становить 92,2%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на начальника управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА Романа Крисюка.

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За його словами, станом на сьогодні, 14 червня, для Північного обходу Житомира вже відведено 73,48 га землі.

"Залишається ще відвести 6,23 га приватної власності та земель запасу. Вчора, 13 червня, відбулося засідання робочої групи, на якому дали доручення управлінню Держгеокадастру прискорити відведення цих земельних ділянок», – зазначив Крисюк.

Як зазначають в ОДА, зараз на території обходу тривають роботи з розчищення земель від лісових насаджень. Праву сторону дороги лісівники мають розчистити до 1 липня цього року, а ліву – приблизно до середини липня, оскільки для цього необхідно перекривати рух транспорту.

За даними прес-служби Житомирської облдержадміністрації, будівництвом Північного обходу Житомира фахівці назвали реконструкцію автомобільної дороги "Київ-Чоп" М-06 на певній її ділянці (а саме, на ділянці 129,6 км - 151,73 км). Ці роботи включають в себе розширення ділянки дороги до 4 смуг, модернізацію чотирьох існуючих та побудову ще двох нових дворівневих транспортних розв’язок.

"Загалом, ремонтно-будівельні роботи виконуватимуться на 22-х кілометрах дороги М-06 "Київ–Чоп" протягом 2 років", - уточнюють в ОДА.