Дорожня поліція реагуватиме не лише на порушення безпеки дорожнього руху - Нацполіція

Нова дорожня поліція буде патрулювати траси міжнародного та державного значення та реагуватиме не лише на порушення безпеки дорожнього руху, але і порушення громадської безпеки. Про це розповів заступник голови патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише «112 Україна».

"Патрульні поліцейські, які будуть нести службу на трасах міжнародного та національного значення, реагуватимуть не тільки на порушення безпеки дорожнього руху, громадської безпеки, а й на повідомлення про правопорушення, які вони отримуватимуть в разі, якщо цї події ставатимуться уздовж їхнього маршруту патрулювання", - зазначили в поліції.

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Білошицький також наголосив, що «дорожня патрульна поліція – це не окремий підрозділ, це такі самі патрульні поліцейські, які несуть службу на вулицях міст», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, дорожня поліція буде боротися з найбільш поширеними порушеннями правил дорожнього руху.

У майбутньому планується обладнати автомобілі сучасними камерами вимірювання швидкості, не плутати з автофіксацією. За результатами цього вимірювання буде здійснено зупинку транспортного засобу та притягнення до відповідальності на місці, а пізніше - за повідомленнями. Зараз поліцейські будуть реагувати на всі порушення безпеки і притягувати до відповідальності в межах тих повноважень, які у них є", - сказав Білошицький.