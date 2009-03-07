ЄС заборонив ввозити молочні та м'ясні продукти в ручній поклажі

З 1 травня на території Європейського Союзу вводяться нові правила ввезення пасажирами продуктів тваринного походження в ЄС, якими буде заборонено ввезення молочних і м`ясних продуктів в ручній поклажі.

Як наголошується в комюніке Євросоюзу, починаючи з цієї дати шоколад, бутерброди та інші продукти, що містять молоко або м`ясо, треба буде з`їдати перед перетином кордону. Заборона стосується як багажу, що ввозиться, так і поштової пересилки.

«Продукти молочного і м`ясного походження становлять загрозу для здоров`я тварин, яких вирощують на території ЄС. Вони можуть спричинити захворювання, такі як пташиний грип або інші, небезпечні для здоров`я людей», - цитує документ «Белта».

Виключення нові правила роблять лише для об`ємів вказаних продуктів масою до 10 кілограмів з Хорватії, Фарерських островів, Гренландії та Ісландії. Крім того, правила не діють стосовно дитячого харчування та їжі, потрібної людиною в медичних цілях, якщо маса вантажу не перевищує 2 кілограми і правильно упакований. Пасажирам також буде дозволено провозити до 20 кілограмів риби і морепродуктів.