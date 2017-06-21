Піротехніки знищили 73 снаряди часів минулих війн, виявлені в Житомирі під час будівельних робіт

Сьогодні, 21 червня, група піротехнічних робіт Управління ДСНС в області знищила 73 артилерійські снаряди часів минулих воєн, виявлені у Житомирі на приватному подвір’ї, повідомляє прес-служба ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, снаряди знайшли у Житомирі під час копання траншеї для каналізації.

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«На подвір’ї приватного житлового будинку екскаватор підняв ковшем невідомий предмет, схожий на пляшку. Коли робітники оглянули його, то припустили, що це військовий снаряд. Про це вони і повідомили за номером «101», - зазначають у прес-службі відомства.

Фахівці ДСНС на місці виклику ідентифікували знахідку як артилерійський снаряд калібром 76 мм. Під час обстеження подвір’я вони виявили ще 72 ідентичні боєприпаси. За словами господаря житлового будинку, під час Другої світової війни тут німці зберігали військові боєприпаси.

Небезпечні знахідки наразі знищено.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові в саду Шевченка знайшли артилерійську міну.