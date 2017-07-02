Дії окупантів сьогодні призводили до суттєвих черг на адмінмежі з Кримом

Російські служби сьогодні двічі припиняли пропускні операції на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

Про це помічник начальника Херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов повідомив виданню Крим.Реаліі.

«Окупанти припиняли сполучення через так званий пропускний пункт навпроти КПВВ «Каланчак» із 11.30 до 15.00 і навпроти КПВВ «Чаплинка» із 15.00 до 16.00», - сказав Шевцов.

Біля пункту «Каланчак» ввечері 2 липня очікувало близько 30 машин, у районі «Чаплинки» - 18.

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Черги на адмінкордоні з Кримом почали утворюватися сьогодні вранці.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що виникнення черг пов'язане з уповільненням пропускних операцій російськими службами на підконтрольних їм так званих пунктах пропуску.

Російські прикордонники ж звинувачували українську сторону в створенні «пробок».

Після анексії Криму між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично - справжній «кордон». На адмінкордоні працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду - «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».