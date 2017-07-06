Російських прикордонників, які "заблукали" в Україні, оштрафували на 320 гривень

Російським прикордонникам Володимиру Кузнєцову і Аскару Кулубу, яких 30 червня затримали в Херсонській області, дали 15 діб арешту і 320 гривень штрафу.

Про це повідомляє Inform Napalm з посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень України.

Рішенням суду і першому, і другому представнику спецслужб країни-агресора (ПІБ в рішеннях суду не розкриваються) присуджено 15 діб і штраф у розмірі 320 грн. При цьому в протоколі вказується, що всі вилучені речі будуть їм повернуті. Ймовірно, до особистих речей відноситься і човен, на якій прикордонники проникли на материкову частину України з окупованої території українського Криму. При цьому в рішенні суду зазначено, що вони "переплутали орієнтири і опинилися в Україні".

У постанові також сказано, що росіян затримали в 11:00 30 червня 2017 на узбережжі Малої коси в 6 кілометрах від населеного пункту Олександрівка і на материкову частину України вони потрапили на човні по Перекопському затоки.

Як повідомлялося, в ніч на 30 червня прикордонники Херсонського загону спільно з військовослужбовцями ЗС України затримали двох невідомих осіб без документів, і згодом встановили, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ.

Крім того, Прикордонна служба ФСБ Російської Федерації направила звернення української сторони, в якій просить надати інформацію про двох російських військовослужбовців, які загубилися в Україні.

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