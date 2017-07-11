Хакери "поклали" сайт Міносвіти

Зранку було здійснено несанкціоноване втручання в роботу сайту Міністерства освіти і науки України, у зв’язку з чим на сторінці МОН було змінено інформацію, а ресурс тимчасово не працював.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, МОН вже звернулося з відповідною заявою до Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси й локальні мережі, а також низка медіа зазнали найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджує вірус Petya.A, що блокує роботу комп'ютерних систем.