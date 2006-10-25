Азаров запідозрив, що телеканал ”Інтер” працює на Румунію

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ критикує журналістів за необ`єктивність.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Києві, зокрема, М.АЗАРОВ розкритикував журналістів телеканалу «Інтер» за сюжет про долю каналу «Дунай - Чорне море».

«Виступають і розповідають: ось який безглуздий був уряд, який будував, розширював канал по Дунаю. Виступають: замулило ж канал, греблю недобудували. Але де ж ваша об`єктивність, шановні?», - запитав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що канал замулився тому, що з 2005 року уряд Юлії ТИМОШЕНКО припинив фінансування добудови каналу, внаслідок чого Україна, на його думку, повністю позбулася транспортного потоку, який тепер іде румунською частиною Дунаю.

«То з кого треба питати? Те, що ми весь свій транспортний потік віддали румунам, це правильно? Журналісти з «Інтера»? Ви на кого працюєте - на Румунію або на Україну? Я жартую, звісно», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також розкритикував прочитане в Інтернеті повідомлення про те, що «АЗАРОВ хоче 6 млрд. грн. закопати в дороги». «Ну, того журналіста, який ось це придумував, ну невже совість не мучить? Отже, ми не будемо дороги будувати взагалі? Давайте запитаємо себе: до чого тут АЗАРОВ, причому тут закопав?», - сказав перший віце-прем`єр.

«Та нам на дороги треба витрачати не 6 млрд. на рік, нам треба 60 млрд. на рік. Ті, хто нашими дорогами їздить, ну, у вас душа не болить за це?», - додав він.

М.АЗАРОВ також висловив подив з приводу висвітлення в пресі засідання Економічного комітету міждержавної комісії «Ющенко-Путін», що відбулося 24 жовтня.

«Уже сама ця подія мала налаштувати на позитивний лад, коментарі налаштувати. Навіть якби вона закінчилася просто обміном думок, але вона закінчилася не обміном думок, а розробкою дуже широкої програми дій», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також вважає, що не можна вихоплювати з контексту окремі, можливо, неточні формулювання і надавати їм політичного значення. «Коли на тлі такої серйозної, важливої події вихоплюються окремі, можливо, не зовсім точно висловлені формулювання і їм надається певного політичного значення, що уряд України на переговорах все, що можна було, здав, а нас змушують ще виправдовуватись… Та не збираємось ми виправдовуватись», - заявив перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, М.АЗАРОВ уже не вперше критикує журналістів. 26 вересня під час виступу перед студентами і викладачами Національного медичного університету імені А.Богомольця в Києві М.АЗАРОВ заявив, що більшість телеканалів, у тому числі і державний "Перший національний", необ`єктивно висвітлює діяльність уряду. "Прийде час, ми запитаємо тих, хто таку інформаційну політику проводить, що це неправильно, що потрібно абсолютно об`єктивно інформувати телеглядачів і громадськість про те, що робиться", - сказав він. На думку першого віце-прем`єра, недержавні канали допускають свідоме спотворення при поданні інформації, тому що є "платними". М.АЗАРОВ відзначив, що практично не дивиться телевізор, як через брак часу, так і через відсутність бажання, бо події, які там висвітлені, практично протилежні тому, що є насправді.