На Дніпропетровщині чоловік вирощував коноплі і перекидав через огорожу в'язниці

На своїй присадибній ділянці в с. Спаське Новомосковського району 40-річний раніше судимий місцевий житель виростив 150 кущів конопель. Також 9 серпня під час огляду домоволодіння співробітники управління протидії наркозлочинності виявили в будинку близько 3 кг маріхуани. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

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Чоловік зізнався, що вирощував і доглядав рослини коноплі, потім висушував і подрібнював їх. Після цього готовий розфасований продукт перекидав через огорожу в'язниці.

Правоохоронці підрахували, що за цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркотичних речовин скласти більше 200 тис. гривень. Зараз зразки конопель і марихуани направили на дослідження в Дніпропетровський НДЕКЦ. Також поліція з'ясовує інші можливі канали розповсюдження наркотиків.

За вирощування, зберігання і розповсюдження наркотику чоловікові загрожує покарання за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель).

Як повідомляв УНІАН, у Чернігівській області виявили та знищили плантацію елітної коноплі.