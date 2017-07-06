На Чернігівщині виявили та знищили плантацію елітної коноплі на 2 мільйони (фото)

На Чернігівщині учора поліція знищила посів коноплі елітних сортів. Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій головного управління Нацполіції в області.

Згідно з повідомленням, під час обшуку поліція разом із прокуратурою знищила на присадибній ділянці раніше судимого ніжинця масштабний посів коноплі в 9 тисяч рослин. Фактично коноплями був засаджений увесь город зловмисника, інших рослин там, окрім бур’янів, не було.

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Чоловік вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за незаконні операції з наркотиками в особливо великих розмірах (продаж марихуани). Зважаючи на це, зловмисник перебував під постійним наглядом правоохоронців. Коли було зібрано достатньо беззаперечних доказів, поліція та прокуратура прийняли рішення про проведення обшуку.

Правоохоронці вирвали всю плантацію коноплі й ретельно запакували її для експертизи у 36 мішків. Поліцейські нарахували близько 9 тис. рослин загальною вагою в півтонни. За цінами «чорного ринку», вилучене оцінюється в 2 мільйони гривень.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України (незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Наразі підозрюваний арештований та знаходиться в слідчому ізоляторі. Триває досудове розслідування.