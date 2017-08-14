Анастасія Приходько розповіла про своє бажання "взяти автомат і розстріляти ворогів"

Популярна співачка та Заслужений волонтер України Анастасія Приходько розповіла про те, як це повертатися з концертних рейдів в зоні АТО в мирний і ситий Київ. І пояснила, чому не відвідує світські тусовки.

"Мені здається, будь-які пориви, що йдуть від душі і серця, дуже інтимні. Кричати: «Дивіться, я допомагаю!», я не буду. Сама думка про те, щоб піаритися на волонтерстві, мені чужа. На війні все по-справжньому: розмови, емоції, повага… Все інше. Коли твоєму життю загрожує не надумана, не гіпотетична, а реальна небезпека, ти починаєш по-іншому реагувати на події, людей і саме життя", - розповіла Приходько.

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За словами співачки, їй "хочеться бути причетною до справжнього світу, в якому люди займаються великою справою і борються за кожен сантиметр нашої землі", пише "Народна Правда".

"Там хлопці цінують кожну хвилину свого життя і намагаються прожити її правильно. І, якщо чесно, після поїздок в зону АТО мені хочеться залишитися з ними, а не повертатися до Києва. Бути там хоча б кухарем… Але близькі, знаючи мій характер, знаходять вагомі аргументи: у мене двоє дітей", - каже Приходько.

Також вона зазначила, що їй складно даються "переходи від війни до миру".

"Війна затягує. Був час, коли в зоні АТО я проводила тижні… Виникає бажання ось прямо зараз взяти автомат і розстріляти ворогів! Ти усвідомлюєш: завдяки цим солдатам, ти можеш повернутися в мирний Київ, завдяки ним ти існуєш", - додала вона.