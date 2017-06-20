"І де ти будеш? У ср*ці!": українська співачка попередила своїх колег, які "засиділися в Росії"

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про своє ставлення до російських артистів, яким заборонено в'їзд в Україну, і поділилася думками щодо активних гастролей українських виконавців в Росії.

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Таку думку українська виконавиця Анастасія Приходько висловила в інтерв'ю виданню "Апостроф".

"Якби я стояла там, на лінії фронту, і бачила, що я захищаю людей, які їздять і розважають на різних преміях і концертах росіян, у мене виникло питання: навіщо я тут стою? Якщо ми боремося, то всі разом! Або нас тут кинули самих, щоб ми стояли, обороняли. А ви заробляєте гроші в тилу загарбника під виглядом "голубів миру". Мені це огидно. Так гидко, що ви навіть собі не уявляєте", – обурилася співачка.

За словами Анастасії, вона теж хоче гідно заробляти собі на життя. І хоча вона мала всі можливості побудувати кар'єру в Росії, Приходько змогла відмовитися "від цього бруду".

"У мене є повага до свого народу. Я поважаю кожного, хто зараз бореться за незалежність. Мені дуже шкода, що я існую, що поруч з українськими артистами, які під час війни їздять в Росію", – додала співачка.

Щодо концертів українських виконавців в Росії, таких як Ані Лорак і Світлана Лобода, Приходько вважає, що це їх справа. Вона додала, що зриви концертів "зрадників" в Україні самі виконавці потім використовують у своїх цілях – щоб потім приїхати в Росію і скаржитися, як в Україні "бандерівці" на них напали".

"Але коли ти розумієш, що тобі зірвуть концерт в Одесі, в Тернополі, в Львові, в Одесі, в Києві, ти будеш вибирати – плювати в своєму будинку чи ні. І ще пам'ятати: в гостях довго не засиджуються, в гостях рано чи пізно теж попросять піти. І де ти будеш? У ср*ці!" – вважає Приходько.