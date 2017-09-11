Сенцова етапували з іркутської в'язниці – ЗМІ

Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова етапували з СІЗО-1 Іркутська.

Про це повідомив виданню «Медиазона» його адвокат Дмитро Дінз.

Куди і з якої причини відвезли Сенцова, невідомо.

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Увагу на можливе етапування Сенцова з СІЗО звернули в твіттері «Пошта РосУзника»: правозахисники отримали повідомлення про те, що листи, відправлені режисерові в СІЗО, не вдається доставити, оскільки адресат вибув.

Олег Сенцов етапований з Іркутська? pic.twitter.com/WKVc7xE6qH — Пошта РосУзника (@RosUznik) 11 вересня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Олега Сенцова етапували з якутської колонії до слідчого ізолятора № 1 Іркутська. Там він був поміщений в одиночну камеру в підвалі іркутської в'язниці.