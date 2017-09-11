Юрист назвав ймовірні причини переведення Сенцова до СІЗО Іркутська

Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова етапували з якутської колонії до слідчого ізолятора № 1 Іркутська. Його поміщено в одиночну камеру в підвалі іркутської в'язниці.

Як повідомляє Радіо Свобода, Сенцова відвідали члени Громадської спостережної комісії Приангар‘я і юристи.

СІЗО-1 – найстаріша в'язниця Іркутська, її підвали вважаються найгіршим місцем для ув'язнених, там сиро і холодно, сказав місцевий юрист Святослав Хроменков.

Однак, за словами правозахисника, саме в камері Сенцова недавно робили ремонт і зараз "там цілком пристойно".

Сам Сенцов не знає, чому його етапували до Іркутська. На думку правозахисника, таким чином, засудженому на великий термін не дають прижитися і обзавестися впливом в колонії.

Однак ймовірнішою причиною переведення Сенцова до Іркутська юрист вважає практику Європейського суду з прав людини. Ув'язненим, етапованим на велику відстань від місця проживання, присуджується серйозна компенсація. Чим далі від дому, тим вище сума, зазначив Хроменков.

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Як повідомляв УНІАН, режисера Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали співробітники ФСБ РФ в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва вину не визнали.

У грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не виявили бажання зберегти інше громадянство.

У той же час уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська зазначила, що Сенцову і Кольченку фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як і більшості жителів Криму, а відмовитися від нього протягом місячного терміну вони, перебуваючи у в'язниці, не могли.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення, відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до РФ про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

21 жовтня 2016 року Росія відмовила в передачі Сенцова і Кольченка Україні. Президент РФ Володимир Путін заявив, що для звільнення Сенцова "мають дозріти умови".