1 травня Євпаторія і Ялта помпезно відкриють курортний сезон

1 травня Євпаторія і Ялта відкриють курортний сезон 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, приурочені до відкриття сезону заходи триватимуть кілька днів.

1 травня в Євпаторії відбудуться «Парад курорту», виставки аеродизайну, декоративних птахів, квітів, гала-концерт, відкриється міжнародний чемпіонат живої статуї, виступлять ді-джеї Криму.

2 травня святкові заходи перемістяться в історичну частину Євпаторії, на вулицю Караїмську. Тут заплановані етнічний концерт, свято шашлику, виставка робіт художників і майстрів-умільців, перфоманс учасників фестивалю живих скульптур. Цього ж дня в місті на набережній імені Терешкової пройде файєр-шоу «Симфонія вогню».

3 травня в Євпаторії відбудеться свято духової музики.

У Ялті на відкриття сезону чекають актрису Анастасію ЗАВОРОТНЮК, співака Філіпа КІРКОРОВА, танцюриста Григорія ЧАПКІСА.

1 травня відбудеться прес-конференція мера Ялти Сергія БРАЙКА за участю А.ЗАВОРОТНЮК. Цього ж дня в місті запланований гала-концерт «Ялта – берег дружбу» за участю провідних колективів кримського півострова і святковий фейєрверк.

2 травня концертний сезон в Ялті відкриє Анастасія ПРИХОДЬКО, яка цього року представить Росію на «Євробаченні».

3 травня в театрі імені Чехова відбудеться перший Таврійський бал за участю відомих політиків, артистів, спортсменів. Його вестиме Г.ЧАПКІС. В рамках балу пройде добродійний аукціон, зібрані кошти планують передати талановитій молоді.

Цього ж дня в Ялті відбудеться концерт Ф.КІРКОРОВА.