День пам'яті померлих на Закарпатті: Москаль підписав розпорядження про вихідний

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль підписав розпорядження, згідно з яким 1 листопада 2017 року - день пам'яті померлих - на Закарпатті оголошено вихідним.

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Інформацію про відповідному розпорядженні, підписаному Москалем, оприлюднив прес-центр Закарпатської ОДА.

Як наголошується в повідомленні, в Закарпатській області День всіх святих, коли християни західного обряду поминають померлих, буде вихідним.

разом з тим в ОДА додали, що закарпатці будуть відпрацьовувати цей вихідний день в суботу, 11 листопада.

"Відповідно до розпорядження, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день з середи, 1 листопада, на суботу, 11 листопада. Робочий день перенесено для того, щоб жителі Закарпаття могли відвідати могили своїх рідних і близьких в інших районах області або регіонах України", - йдеться в розпорядженні.