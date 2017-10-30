"Усе ще плачу сльозами щастя": зірка серіалів Колтон Хейнс зіграв весілля зі своїм хлопцем (фото)

Зірка "Американської історії жахів" та інших популярних шоу Колтон Хейнс зіграв весілля зі своїм бойфрендом. На церемонії присутсвовало 120 гостей, а провідною стала учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кріс Дженнер, пише Styler.

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29-річний Колтон та його 46-річний партнер художній директор Four Seasons Джефф Литем запросили на свято багато друзів і колег. Привітати молодят прийшли Софія Вергара і Джо Манган'єлло, Мелані Гріффіт, Челсі Клінтон, Ділан О'брайен, Біллі Люрд, Емілі Бетт Рікардс, Джессі Тайлер Фергюсон, Ліза Рінна. У своєму Instagram Хейнс виставив фото.

"Вчора ввечері я одружився з чоловіком своєї мрії. Я все ще плачу сльозами щастя. Я люблю тебе, і я радий провести все життя з тобою", - йдеться в повідомленні.

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