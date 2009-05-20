У Київському зоопарку через слона «закриють» ще й бегемота з носорогом

Київський зоопарк інформує, що 23 травня слон, бегемот і носоріг будуть недоступні для огляду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичного зоопарку.

Згідно з офіційним повідомленням, цього дня азіатському слонові Бою робитимуть плановий «педікюр» і лікувальні процедури.

Як пояснюють фахівці зоопарку, дикі слони у пошуках їжі можуть долати за добу кілька десятків кілометрів, стираючи свої нігті природним чином. В умовах зоопарків за станом слонячих ніг стежать працівники, які здійснюють обов`язкові щоденні процедури.

“Оскільки 39-річний слон Бой має від природи дуже «чоловічий» характер і майже не піддається дресируванню, процедура ортопедичного розчищення рогових чохлів (нігтів), які надмірно розрослися, проходитиме під загальним наркозом”, - повідомили в прес-службі зоопарку.

Крім того, слонові ще необхідне хірургічне лікування з приводу хронічних абсцесів верхньої щелепи, а також пододерматиту, що також планується здійснити, коли слон перебуватиме під дією снодійного.

Фахівцями Київського зоопарку разом з колегами з Мюнхенського зоопарку вже проводилися успішно такі операції Боєві в 2000-му та 2004 рр. У всіх випадках фахівці з Німеччини надавали методологічну допомогу, технічну підтримку і безпосередньо проводили оперативне лікування безкоштовно.

Як повідомляє Київський зоопарк, цього разу також прибуде делегація з Мюнхена, у складі якої буде директор Мюнхенського зоопарку, професор Хенінг ВІЗНЕР, лікар ветеринарної медицини Юлія МАЛТЦАН, асистенти Андреасон ФРІЗ і Роберт МЮЛЛЕР. Супроводжувати німецьких фахівців буде Баварське телебачення.

Вхідний квиток до зоопарку 23 травня коштуватиме 20 грн. для дорослих відвідувачів і 10 грн. для пільгових категорій відвідувачів. Адміністрація просить вибачення за тимчасові незручності.