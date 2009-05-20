Турчинов: Кабмін зобов'язав держмонополії узгоджувати великі фіноперації

Кабінет міністрів України зобов`язав підприємства – державні монополії узгоджувати з Контрольно-ревізійним управлінням проведення великих фінансових операцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Йдеться про монополістів і лише про окремі питання, пов`язані із закупівлею товарів, де можливі зловживання», – сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він зазначив, що таке рішення ухвалене саме для того, щоб запобігти зловживанням у галузі фінансової діяльності підприємств.

«Під час великих фінансових операцій необхідно буде проводити узгодження з КРУ», – сказав О.ТУРЧИНОВ.