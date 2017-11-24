Сумська облрада закликала керівництво держави терміново ухвалити Виборчий кодекс

Під час 26-ї сесії Сумської обласної ради VII скликання депутати, розглянувши пропозиції фракції УКРОПу, ухвалили більшістю голосів текст звернення до Верховної Ради України та Президента щодо термінового ухвалення Виборчого кодексу з відкритими виборчими списками.

«7 листопада цього року Верховна Рада 226 голосами ухвалила в першому читанні проект нового Виборчого кодексу. Він покладе початок оновленню системи влади в Україні, припинивши купівлю місць у парламенті», йдеться в документі.

Як зауважив голова фракції «Українського об'єднання патріотів» у Сумській облраді Владислав Луговий, головна новація кодексу – регіональні відкриті виборчі списки, що дадуть людям змогу самостійно визначати, хто представлятиме їхні інтереси в законодавчому органі, та підвищать відповідальність депутатів перед виборцями.

«Крім того, у Виборчому кодексі України передбачено, що висувати кандидатів на загальнонаціональних виборах можуть лише політичні сили, які мають регіональні організації не менш як у 14 адміністративно-територіальних одиницях. Разом із 4-відсотковим прохідним бар’єром ця норма допоможе очистити політичне поле України від партій-одноденок та піар-проектів. Такий підхід сприятиме розбудові справжніх потужних політсил і відкриє шлях до зміни всієї корупційної системи влади в Україні, яку до кінця не зміг зламати жоден Майдан», – пояснив необхідність якнайшвидшого ухвалення Виборчого кодексу Владислав Луговий.