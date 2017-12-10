Люди не можуть отримувати українську і російську пенсії одночасно – Тука

Між Російською Федерацією і Україною є договір про неможливість отримання подвійних пенсій, у рамках якого громадяни не можуть одночасно отримувати російську і українську пенсії.

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Про це написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука в чаті на «Главреді», відповідаючи на питання про справедливість пенсійних виплат пенсійними «туристам» із Криму та зони АТО, які постійно не проживають в Україні.

«Виплати, які люди отримують на окупованих територіях - це не пенсія. Між РФ і Україною є договір про неможливість подвійних пенсій - якщо люди отримують російську пенсію, то не можуть отримувати українську - і навпаки», - написав Тука.

За його словами, далеко не всі, хто проживає на окупованих територіях, отримують матеріальну допомогу з РФ.

«Крім того, пенсія - це не державні зобов'язання і не соцвиплати. Це гроші, які людина відкладала все життя в Пенсійний фонд, і всіма міжнародними нормами визнано, що пенсія є майном людини і ніхто не може позбавити людину права власності на його майно», - відзначив Тука.

Він також зазначив, що пенсійні гроші повертаються в Україну, оскільки на них купуються українські товари.

«На жаль, поки що немає можливості організувати продаж українських товарів на лінії розмежування. На чому, між іншим, наполягають все міжнародні партнери України», - наголосив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, кількість зареєстрованих внутрішніх переселенців із Криму і Донбасу станом на кінець листопада становила 1 млн 494 тис. 806 осіб.