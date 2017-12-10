Тука про відносини з РФ: наше завдання – прагнути роздрібнити Росію на частини

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вважає, що відносини нашої країни з Росією, в першу чергу, повинні бути прагматичними.

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Політично в перспективі РФ "буде залишатися ворогом незалежної України, тому наше завдання — прагнути роздрібнити Росію на частини", розповів політик на чаті у "Главреді".

"Не думаю, що в Росії є шанс у ультраправих прийти до влади. Вони маргінали і можуть прийти до влади тільки в результаті перевороту. Що стосується відносин з Росією, вони повинні бути, в першу чергу, прагматичними", — зазначив чиновник.

За словами співрозмовника, він не розуміє тез про "братні народи", "братню любов" і "інші соплі про єдині народи".

"... політично в перспективі Росія буде залишатися ворогом незалежної України, тому наше завдання – прагнути роздрібнити Росію на частини", — сказав він.