Ющенко ввів у дію рішення РНБО щодо фінансування армії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 березня цього року «Про стан та невідкладні заходи з фінансування потреб Збройних Сил України у 2009 році в обсягах, необхідних для забезпечення оборони держави».

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.

Президент постановив покласти контроль за виконанням цього указу на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, РНБО 27 березня цього року вирішила, зокрема, що Кабінет міністрів при підготовці законопроекту про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» має передбачити збільшення видатків із загального фонду держбюджету для Міністерства оборони України на суму 8 871,5 млн. грн.

Крім того, було вирішено зменшити доходи і видатки Міністерства оборони за спеціальним фондом державного бюджету від реалізації об`єктів нерухомого майна ЗСУ разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, або майновими правами на них на суму 3 304,0 млн. грн.

Уряд також має зарахувати понадпланові надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого рухомого майна ЗСУ у сумі 298 млн. грн. до спеціального фонду держбюджету.

Також Кабмін має передбачити зарахування до спеціального фонду державного бюджету надходжень від Секретаріату ООН за участь українських контингентів (персоналу) Збройних Сил України у миротворчих операціях.

Крім того, уряд має передбачити збільшення видатків загального фонду державного бюджету для Головного управління розвідки Міністерства оборони на суму 121,7 млн. грн.