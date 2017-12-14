На Вінниччині встановлено рекорд України по виконанню ста творів Миколи Леонтовича

На заході були присутні керівництво області та представник Національного проекту «Книга рекордів України» Ігоря Підчібія.

Експертна комісія, перебуваючи три дні на Вінниччині, зафіксувала рекорд України «Виконання понад 100 творів Миколи Леонтовича на Всеукраїнському фестивалі хорового мистецтва імені Леонтовича». Це культурно-мистецьке явище ввійшло в «Книгу рекордів України».

Впродовж цих днів проходив Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва імені М. Д. Леонтовича, в якому взяли участь 1500 виконавців 40-ка аматорських і професійних хорових колективів Вінниччини, Київської, Рівненської, Харківської, Одеської та Чернігівської областей. Хоровими колективами виконано 100 творів М. Д. Леонтовича. Фінальним акордом заходу став флеш-моб на площі Т. Г. Шевченка за участю учасників Фестивалю, які виконали всесвітньовідомого «Щедрика» М. Д. Леонтовича.

«Микола Дмитрович Леонтович мав великий дар, дар який йому дав Бог. Своєю працею він розкрив цей дар і на сьогоднішній день ми багато відчуваємо через ті почуття, які єднають кожного із нас його твори. Ми готувались до цього дня три роки, ми прагнули бачити цей день саме таким яким він є із гала-концертом, із флеш-мобом, із такою величезною палітрою виконання творів Великого композитора» - зазначив Валерій Коровій.

Токож цьогоріч вперше за ініціативи обласної влади з нагоди відзначення 140 річчя від дня народження Миколи Леонтовича засновано премію імені М.Д.Леонтовича. І в цьому році, за результатами комісії по присудженню Премії керівники області вручили їх переможцям. У номінації «Професійні композитори» Премію імені М.Д.Леонтовича присуджено композитору Шведу Михайлу Богдановичу (м.Київ). У номінації «Професійні хорові колективи» - концертному закладу культури «Муніципальному академічному камерному хору «Київ».

Для довідки:

На гала-концерті виступили міський академічний камерний хор «Вінниця» (головний диригент, народний артист України, професор Віталій Газінький), багаторазовий володар Гран-прі Міжнародних і всеукраїнськиї фестивалів хорового мистецтва; дитячий хор Свято-Преображенського Собору

Керівник – Наталя Кременюк; хоровий колектив Одеської Національної музичної академії (Керівник – Галина Шпак); академічний хор Харківської державної академії культури (Керівник – В’ячеслав Бойко); зразковий аматорський хоровий колектив молодших класів «Сонечко» Вінницької ДМШ №1 (Керівник – заслужений працівник культури України Ганна Гапоненко); народна аматорська хорова капела імені М.Д.Леонтовича Тульчинського районного будинку культури – керівник Любов Грушко; вокальна група академічного ансамблю пісні і танцю «Поділля» Вінницької обласної філармонії (Керівник – заслужений артист України Анатолій Кондюк

Головний хормейстер – заслужений артист України Віктор Волков); хоровий колектив Вінницького училища культури і мистецтв ім.М.Д.Леонтовича

(Керівник – Ольга Бабошина); камерний хор «Воскресіння» м.Рівне

(Керівник – Олександр Одинець); камерний хор ім.Д.Бортнянського, м.Чернігів

(Керівник – Іван Богданов); муніципальний камерний хор «Київ», м.Київ

(Керівник – лауреат Національної премії ім.Т.Г.Шевченка Микола Гобдич).