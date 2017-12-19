Російські хакери готують нову масштабну кібератаку на енергомережу України – The Atlantic

Останні два роки поспіль в грудні Україна потерпала від масштабних кібератак на енергомережі.

Про це пише видання The Atlantic, передає Голос Америки. В 2015 році хакери захопили контроль над оператором енергомережі і на декілька годин відключили електроенергію для 225 тисяч споживачів. Минулого року в середині грудня хакери запустили вірус, який без допомоги людини в реальному часі зміг зірвати роботу Київської станції енергопостачання і спричинив відключення, які тривали в столиці декілька годин. Це була перша повністю автоматизована атака на енергомережу, наголошує видання.

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Зараз, перед святами, експерти з безпеки та дипломати уважно спостерігають за роботою енергокомпаній України та команд, які базуються в Росії і підозрюються у скоєнні нападів.

Вже є свідчення того, що може готуватись нова атака, йдеться в статті. Роберт Лі, засновник та керівник компанії з промислової кібербезпеки Dragos зазначає, що останніми тижнями він бачить незвичне зростання діяльності в Україні тієї ж групи осіб, які провели напад 2016 року.

Група практично не провадила діяльності в Україні з часу останнього нападу і до середини листопада, наголошує Лі. “За нашими оцінками, було б повністю раціонально очікувати проведення атаки цього місяця”, - попереджає він.

Можливо, це зростання діяльності є розвідкою, підготовкою до наступної операції, або спробою налякати загрозою хакерської атаки, міркує видання

"Нападники можуть провести атаку, якщо вони переконані, що це принесе їм користь і, що ризик того, що їх спіймають є достатньо низьким", - заявив Майкл Ассант з SANS Institute, який займався дослідженням кібернападу 2015 року.

"Мене більше турбує не російська технологія, а зухвалість Росії і її готовність порушувати правила, - сказав Кріс Інґліс, колишній заступник директора Агентства з національної безпеки, - вони довели, що готові робити такі речі, які є за межами будь-яких червоних ліній".

Технологія, яка використовувалась в Україні, може лише побічно торкнутись США. В США енергомережа належить різним власникам, які в основному працюють в приватному секторі і багато з них потужно зарегульовані. В США було б складно атакувати цілу мережу, вважають в The Atlantic.

Однак, мережа в США більш залежна від цифрових технологій, зазначається в статті. Якщо Україна могла поновити енергопостачання за лічені години, перейшовши на аналогові операції, велика автоматизація в Сполучених Штатах обмежує можливості з поновлення роботи. "Мене непокоїть, що ... ми забагато покладаємося на цифрові технології. Переваги можливостей ручного управління показали себе в Україні", – заявив Інґліс.

Вивчаючи ситуацію в Україні протягом цих місяців, експерти зазначають, що особливо непокоїть можливість широкого розповсюдження атаки, або можливість того, що вона триватиме більше ніж один день.

Непокоїть будь-яка можливість зриву роботи телекомунікацій, або диспетчерської системи літаків, наголошується в статті.