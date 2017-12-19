У Житомирі запалили головну новорічну ялинку (фото)

У Житомирі, на майдані Корольова, сьогодні о 19 годині запалили головну новорічну ялинку міста. Як передає кореспондент УНІАН, подивитися на ялинку зібралися понад 2 тис. житомирян.

Поряд з ялинкою відкрилося новорічно-різдвяне містечко, де торгують виробами народних умільців, сувенірами, медом, тощо. Для цього на площі встановлено торговельні точки у вигляді дерев’яних будиночків.

Трохи далі біля кінотеатру "Жовтень" також діє різдвяний ярмарок. Спочатку на величезній сцені транслювався відеоролик про Житомир.

Потім зі сцени ведуча привітали жителів міста з днем Святого Миколая і майбутніми новорічними та різдвяними святами. Рівно о 19 годині ялинка засвітилася яскравою ілюмінацією.

Головна ялинка Житомира штучна. Дерево прикрашене кілометрами гірлянд, котрі створюють особливе підсвічування. Крім того, у центрі міста на вулиці Михайлівській облаштовують штучну ковзанку, що запрацює за кілька днів.

Сьогодні для дітей на Михайлівській влаштували катання на конях та у вагончику, а також фотозону.