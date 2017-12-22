У Житомирі відбувся святковий концерт "Житомир Різдвяний"

Сьогодні увечері у центрі Житомира відбувся святковий концерт "Житомир Різдвяний". Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, захід провели біля головної ялинки міста, на майдані Корольова.

На початку свята організатори підготували ігрову програму для дітей "Ялинкові витівки". Потім актори Житомирського обласного музично-драматичного театру імені І. Кочерги представили театралізоване дійство "Житомир Різдвяний" з "янголами", "чортами", Святим Миколаєм та іграми.

Житомирян привітала з новорічними святами секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж. На завершення концерту для жителів міста виступив етно-гурту "Дуліби".