У Житомирі відбувся святковий концерт "Житомир Різдвяний"

21:14, 22 грудня 2017
Суспільство
1386 0

Захід провели біля головної ялинки міста, на майдані Корольова.

Фото zt-rada.gov.ua

Сьогодні увечері  у  центрі  Житомира відбувся святковий концерт "Житомир Різдвяний". Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, захід провели біля головної ялинки міста, на майдані Корольова.

На початку  свята організатори підготували ігрову програму для дітей "Ялинкові витівки". Потім актори Житомирського обласного музично-драматичного театру імені І. Кочерги представили театралізоване дійство "Житомир Різдвяний" з "янголами", "чортами", Святим Миколаєм та  іграми. 

Житомирян привітала з новорічними святами секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж. На завершення концерту для жителів міста  виступив етно-гурту "Дуліби".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter