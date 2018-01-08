Поліція перевіряє 20-річну мешканку Слов’янська на причетність до незаконних збройних формувань

Правоохоронці перевіряють 20-річну мешканку Слов’янська на причетність до незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Так, співробітники карного розшуку Слов'янського відділу поліції під час роботи з населенням отримали інформацію про те, що місцева жителька 1997 року народження донедавна перебувала у складі незаконних збройних формувань. Її місце знаходження було встановлено, учасницю доправлено до поліцейського відділу.

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Підозрювана розповіла, що квітні 2014 року прийшла до своїх друзів, які «чергували» на блокпосту біля пожежної частини у мікрорайоні Артема. Після спілкування дівчина долучилась до «роботи»: вона перевіряла документи водіїв та пасажирів, оглядала салони автомобілів, що в'їжджали у місто.

Під час проведення активної фази антитерористичної операції на території Слов'янська та району пособниця бойовиків разом із співмешканцем виїхала до Донецька. Коли її приятель загинув під Дебальцевим, дівчина ще деякий час попрацювала на так звану «ДНР», але згодом зрозуміла, що «нікому не потрібна». Тоді мешканка Слов'янська й вирішила повернутись додому.

Наразі встановлюються деталі «служби» пособниці у Слов'янську та Донецьку. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» Кримінального кодексу України.

Як нагадують у поліції, упродовж тижня оголошено про підозру 10 бойовикам.