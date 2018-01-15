Львівська міськрада заборонила купання у водоймах на Водохреща

Львівська міська рада заборонила купання у водоймах Львова на Водохреща. Біля водойм планують встановити відпровідні таблички.

Як повідомили у прес-службі відомства, такі міри прийняті для забеспечення беспеки на водоймах.

"У всіх наших міських водоймах купатися заборонено. Департамент містобудування дав доручення всім нашим ЛКП, на балансі яких є водойми, поновити таблички «Купатися заборонено» та посилити контроль у час свята Хрещення Господнього. На всіх цих об’єктах буде чергування МНСників з метою забезпечення безпеки», - зазначили у відділі екології департаменту містобудування Львівської міської ради.

Нагадаємо, свято Хрещення Господнього традиційно відзначається в Україні 19 січня. В цей день традиційно українці ходять до церкви святити воду та купаються в ополонці на водоймах.