У Житомирі на Водохреща містяни купатимуться у Тетереві

У Житомирі на Водохреща містяни відзначатимуть останнє різдвяно-новорічне свято та купатимуться у Тетереві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, 19 січня з 9 години у міському гідропарку житомиряни відзначатимуть останнє різдвяно-новорічне свято Богоявлення Господнього.

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"О 13:00 год. після благословення та здійснення чину великого освячення води усі бажаючі матимуть змогу скупатися у цілющій крижаній воді річки Тетерів", - сказано у повідомленні.

Щоб містянам було комфортно, після занурення кожен зможе відігрітися в наметі, спробувати смачні страви та гарячі напої. Також у програмі свята - концерт, здійснення чину великого освячення води та молебень.

На території гідропарку чергуватимуть працівники міської рятувальної служби на воді.