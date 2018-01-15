У Житомирі на Водохреща містяни купатимуться у Тетереві
Щоб містянам було комфортно, після занурення кожен зможе відігрітися в наметі, спробувати смачні страви та гарячі напої.
У Житомирі на Водохреща містяни відзначатимуть останнє різдвяно-новорічне свято та купатимуться у Тетереві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, 19 січня з 9 години у міському гідропарку житомиряни відзначатимуть останнє різдвяно-новорічне свято Богоявлення Господнього.
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"О 13:00 год. після благословення та здійснення чину великого освячення води усі бажаючі матимуть змогу скупатися у цілющій крижаній воді річки Тетерів", - сказано у повідомленні.
Щоб містянам було комфортно, після занурення кожен зможе відігрітися в наметі, спробувати смачні страви та гарячі напої. Також у програмі свята - концерт, здійснення чину великого освячення води та молебень.
На території гідропарку чергуватимуть працівники міської рятувальної служби на воді.