Сьогодні православний світ святкує Водохреще

Сьогодні православні святкують Водохреще, або Богоявлення Господнє.

Водохреще - це третє найбільше свято, яке завершує цикл Різдвяних свят. Церква розглядає Хрещення Господнє як «свято просвіти» народів, оскільки за її вченням, саме з Хрещення Ісус розпочав проповідь євангельської істини.

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Християнський світ відзначає свято Водохреща 19 січня. Його ще називають Йорданом. Йордан (від назви ріки Йордан у Палестині) - народна назва християнського обряду освячення води. Його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані, описане у Євангеліях. Свято має й іншу назву - Богоявлення, - яка походить від того, що, згідно з біблейськими оповіданнями, під час хрещення Ісуса на нього зійшов із небес Дух Святий у вигляді голуба, і голос почувся із неба: “Це Син Мій Улюблений, що його Я вподобав!”.

Напередодні - 18 січня - люди постують. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На стіл подають пісні страви. Вранці 19 січня у церквах святять воду. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби.