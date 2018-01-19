На Житомирщині медики підозрюють кір у десятимісячної дитини, а торік в області було 6 випадків.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Житомирському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України, в області за 12 місяців 2017 року зареєстровано 6 випадків кору, з них 5 – серед дітей. У 4-х захворілих були відсутні щеплення.

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Випадки реєструвались у Житомирі - це 4 випадки серед дітей 2,4,8, та 13 років. Також було зафіксовано випадки захворювання на кір у Малинському районі: 23 років та дитина до року, а також захворілі з однієї родини батько та син.

"Станом на вчора, 18 січня, в області зареєстровано 3 випадки підозри на кір. Двоє з 3-х захворілих (місто Житомир – 2 випадки серед дорослих, та Радомишльський район – дитина 10 – ти місяців) знаходяться на стаціонарному лікуванні у Житомирі", - сказано у повідомленні.