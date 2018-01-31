Адвокати Януковича знову не прийшли на засідання суду

Засідання колегії Оболонського райсуду Києва вкотре переноситься через неявку його адвокатів.

Засідання Оболонського районного суду Києва у справі державної зради колишнього президента Віктора Януковича, яке мало розпочатися сьогодні о 10-й ранку, перенесено на 10 ранку 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у справі суддя Владислав Дев'ятко на початку засідання повідомив, що адвокат Януковича Віталій Сердюк поїхав у відрядження до Москви. Адвокат Ігор Федоренко тимчасово не працездатний, а адвокати Адріана Фозекош та Богдан Біленко перебуватимуть у відрядженні у Консуні-Шевченківському.

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У свою чергу прокурори розцінили неявку адвокатів як черговий зрив судового засідання.

Слід підкреслити, що головуючий сьогодні Дев'ятко неодноразово, звертаючись до адвокатів Януковича, просив їх заздалегідь планувати свої відрядження у такий спосіб, щоб вони не співпадали з днями судових засідань, які зазвичай проходять щотижня у середу та четвер.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.