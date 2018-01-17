Янукович має намір повернутися до України - адвокат

Екс-президент України Віктор Янукович планує повернутися в Україну з Росії.

Про це сказав адвокат Януковича Віталій Сердюк в перерві засідання Оболонського суду Києва, передає Newsone.

"Безумовно, він має намір повернутися до України. Перебування на території Російської Федерації є тимчасовим вимушеним заходом", - уточнив Сердюк.

За його словами, Янукович має свідоцтво про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації "у зв'язку з тим, що на території України відбувається його політичне переслідування".

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Також Сердюк розповів, що допити Януковича не проводяться через нібито не бажання української сторони.

"Жоден слідчий в жодній справі не бажає провести його допит", - сказав юрист. Захист Януковича запевняє, що неодноразово звертався до суду з проханням допитати його.

Як відомо, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто, злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.