"Політична тиша" на час візиту Кирила піде на користь Україні

Представники громадських організацій України звернулися до всіх політичних партій із закликом не пропагувати свою ідеологію та партійну символіку під час візиту в Україну Предстоятеля РПЦ Кирила, а "толерантно, з повагою поставитися до свободи віросповідань громадян України, свободи вибору церковних громад та релігійного світогляду".

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні представників громадських організацій.

"Ми, представники громадських організацій України, звертаємося до всіх політичних партій з ініціативою на час візиту до нашої країни Патріарха Московського і всія Русі Кирила оголосити "політичну тишу", - йдеться у документі.

Зокрема, автори звернення застерігають від політичних спекуляцій, можливих "на тлі важливих для України подій".

"Такі спроби завжди негативно впливали на загальний імідж нашої держави, формували у світової громадськості збочене сприйняття України, її щирого і гостинного народу. Результатом цього став вкрай низький рівень поваги з боку світового співтовариства до України та її громадян", - зазначають громадські активісти.

Звернення підписали представники "Українського фонду миру", "Фонду національної і міжнародної безпеки", Старообрядницького благодійного фонду «Біла криниця» - всього 64 громадські організації України.