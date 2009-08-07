Львів‘ян, які заборгували за комунальні послуги, не пускають за кордон

Мешканці Львова, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги та за рішенням судів інші боргові зобов’язання, які перебувають на виконанні у державній виконавчій службі, можуть отримати відмову у виїзді за кордон.

Про це повідомив УНІАН заступник начальника Львівського міського управління юстиції Володимир ЦИБА.

За словами В.ЦИБИ, вже «зафіксовано випадки, коли львів’янам-боржникам відмовляли у виїзді закордон».

Він зазначив, що з метою міжвідомчого врегулювання порядку виїзду за кордон осіб, які мають невиконані зобов’язання, покладені на них рішеннями судів, видано спільного листа Міністерства юстиції України та Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27.05.2008 N25-32/463 «Щодо запровадження єдиного порядку застосування державними виконавцями деяких норм чинного законодавства».

Згідно з Законом України «Про порядок виїзду з України та в’їзд в Україну громадян України», громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у випадках, якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов’язання - до виконання зобов’язань або розв’язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов’язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, або він ухиляється від виконання зобов’язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов’язань, роз‘яснив В.ЦИБА, наголосивши, що вирушаючи за кордон, львів’янам потрібно переконатись, що немає у них заборгованості за житлово-комунальні послуги та за рішенням судів інших боргових зобов’язань, які перебувають на виконанні у державній виконавчій службі, щоб не отримати відмову у виїзді за кордон.