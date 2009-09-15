ЖЕКи Львова перестали бути збитковими і почали приносити дохід

Комунальні підприємства Львова, які обслуговують житловий фонд, тобто колишні ЖЕКи, перестали бути збитковими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час прес-конференції директор Департаменту економічної політики Львівської міської ради Ірина КУЛИНИЧ.

Зокрема, зазначила вона, за результатами виробничої діяльності у 1-му півріччі цього року, 87 львівських комунальних підприємств отримали прибуток, 25 - отримали збиток і 5 львівських комунальних підприємств спрацювали беззбитково.

«Чистий дохід комунальних підприємств порівняно з минулим роком збільшився майже на 166 млн. грн. Ми вийшли на беззбитковий рівень роботи комунальних підприємств, колишніх ЖЕКів, які обслуговують житловий фонд. Проте ми не ставимо за мету заробляти гроші, а надавати якісні послуги мешканцям», - зазначила І.КУЛИНИЧ.

Вона також повідомила, що середньомісячна заробітна плата працівників комунальних підприємств міста за 1-е півріччя 2009 року становила 1474,1 грн., що на 270,9 грн. більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«На комунальних підприємства міста працює 12 тис 200 осіб. Майже на 400 осіб, порівняно з 2008 роком, менше. Реформування та реорганізація підприємств було болісним кроком, але вони дали результат. Підприємства стали беззбитковими. Заробітна плата двірників порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла майже вдвічі, а чисельність зменшилась на 596 осіб», - сказала І.КУЛИНИЧ.