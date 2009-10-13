Таксисти піднімають ціни, поки страйкують трамваї і тролейбуси

У Харкові таксисти піднімають ціни у зв’язку зі страйком водіїв міських трамваїв і тролейбусів.

Як передає кореспондент УНІАН, який досліджував ситуацію, це більше стосується приватних таксистів, які в основному підвозять пасажирів до станцій метро, - там, де через акцію протесту цими днями не ходить міський електротранспорт.

Вартість проїзду у приватних таксистів зросла на 30-35%, але мало хто зважає на це, і в години пік навіть виникають черги до автомобілів.

Водії маршрутних автобусів скаржаться на переповненість пасажирами і знервованість людей.

Вчителі шкіл і викладачі вузів, зокрема, зазначають, що почастішали випадки запізнення школярів і студентів на заняття, є зриви уроків і лекцій. Самі викладачі і вчителі також скаржаться на складність дістатися до роботи.

Жителі Харкова також дивуються, що у метрополітені інтервали руху потягів тепер іноді сягають 6-8 хвилин, і зазначають, що тепер, аби потрапити на роботу, треба витратити у півтора-два рази більше часу, ніж зазвичай.

Влада Харкова, яка раніше повідомляла про підтримку страйкуючого комунального підприємства «Міськелектротранс», сьогодні не розміщує коментарів на своєму офіційному сайті.

У місті, ширяться чутки, що акцію протесту зініціювали власники маршрутних таксі, щоб потіснити конкурентів – міський електротранспорт – і заробити на цьому.

Тим часом, безстроковий страйк, який розпочався у Харкові 9 жовтня колективом ХКП «Міськелектротранс, триває уже п’ятий день.

Як повідомила УНІАН заступник голови профкому «Міськелектротрансу» Тамара КАДНОВА, на цей час кошти для виплати зарплат на підприємство не надійшли, а напередодні акції протесту колектив на зборах проголосував за те, що повернення заборгованості із зарплати за 5 місяців буде головною умовою для продовження роботи. «Усі з’являються на робочі місця, але трамваї і тролейбуси на лінії не виходять», - сказала Т.КАДНОВА.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня колектив КП «Міськелектротранс» оголосив безстроковий страйк. У п’ятницю на маршрути повністю не вийшли трамваї і тролейбуси – працівники «Міськелектротрансу» відновили акцію протесту з вимогами погасити борги із зарплати. 9 жовтня не приступили до роботи всі чотири - два тролейбусні і два трамвайні – депо Харкова, роботу призупинили 2421 із 3630 працівників підприємства – в основному водії і кондуктори. На лінії загалом не вийшли 233 трамваї і 179 тролейбусів. За даними профкому підприємства, зарплата не виплачується з травня цього року. Загальна сума боргу із зарплати на сьогодні становить близько 30 млн. грн.. В цілому керівництво «Міськелектротрансу» очікує отримати близько 38 млн. грн., враховуючи інші свої обов’язкові витрати.

10 жовтня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНИСОВІЙ, міністру з питань житлово-комунального господарства Олексію КУЧЕРЕНКУ, в.о. міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, а також голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ і меру Харкова Михайлу ДОБКІНУ вжити невідкладних заходів для погашення заборгованості із зарплати працівникам ХКП «Міськелектротранс».