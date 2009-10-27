Труби для львівського водогону треба везти з Росії та Словаччини

У жовтні до міського бюджету Львова на покращення водопостачання надійшло 120 млн. грн. з державного бюджету.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, за ці кошти вже розпочато роботи на 4 об’єктах. Зокрема, триває заміна аварійної ділянки водогону «Плугів-Золочів», реконструкція водопровідної насосної станції «Винники» та реконструкція електропостачання насосної станції «Миколаїв», заміна збірного водопроводу на водозаборі «Крехів».

У свою чергу міський голова Львова Андрій САДОВИЙ у коментарі УНІАН наголосив на тому, що для проведення робіт в Україні немає необхідної кількості труб, їх доводиться ввозити з-за кордону.

«Наймасштабніший об’єм робіт на водозаборі Плугівському, де має бути замінено 9 км труби. Ми зіткнулися в державі з дуже цікавою проблемою: відсутністю потрібної кількості труб. На сьогоднішній день ми беремо труби з держрезерву, на Харцизькому заводі. Плануємо взяти ще 1,5 км на Челябінському заводі і ще про 2,5 км ведемо переговори зі Словаччиною. Ми – країна, яка виготовляє труби, а для нашого водогону мусимо брати їх з-за кордону», – заявив А.САДОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, на будівництво та реконструкцію системи водопостачання Львова у 2009 році передбачено фінансування з державного бюджету в обсязі 191 млн. грн. і 12,4 млн. грн. співфінансування з бюджету міста.

ДОВІДКА УНІАН. Сьогодні 64 % мешканців міста мають цілодобове водопостачання (мікрорайони Левандівка, Рясне-2, Франківський район). Ще 25 % отримують воду протягом 18 годин на добу (з 6.00 до 24.00) – Сихівський, Залізничний, Галицький і Шевченківський райони. А 11 % львів’ян отримують воду 12 і 8 годин на добу (Личаківський і частково Шевченківський райони).