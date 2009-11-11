Нова смуга Донецького аеропорту зможе приймати будь-які літаки

В рамках реконструкції Донецького аеропорту до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року нова штучна злітно-посадкова смуга (ЗПС) буде побудована в першій половині 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник генерального директора компанії «Альтком» (генпідрядник будівництва – УНІАН) Михайло КОВАЛЬОВ.

Він нагадав, що ЗПС мала бути побудована ще в липні поточного 2009 року, але через припинення фінансування роботи з укладення бетону на новій штучній злітно-посадковій смузі Донецького аеропорту були припинені в грудні 2008 року й відновлені тільки в серпні нинішнього року.

За словами М.КОВАЛЬОВА, на сьогодні залишилося укласти близько 9 тис. кв. метрів бетону, і «це вже цього року буде закінчено, потім буде встановлене освітлювальне обладнання». Крім того, в планах компанії вже цього року приступити до монтування магістральної рульової доріжки.

«За великим рахунком, там небагато роботи залишилося. За умови своєчасного фінансування, думаю, що в першій половині наступного року ми побудуємо цю злітно-посадкову смугу», - зазначив М.КОВАЛЬОВ.

Довідка УНІАН. ТОВ «Дорожнє будівництво «Альтком» виграло тендер на будівництво злітно-посадкової смуги Донецького аеропорту влітку 2007 року. Початок робіт – літо 2007 року. Загальна вартість проекту – 972 млн. грн. Загальна площа проведення робіт – 653 тис. кв. м. Площа злітно-посадкової смуги – 259 тис. кв. м. Довжина смуги – 4 км. Товщина смуги – 1 м.

Нова смуга дозволить приймати всі існуючі типи повітряних суден за будь-якої видимості, що буде забезпечено відповідним радіотехнічним і світлосигнальним обладнанням.