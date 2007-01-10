З аварійного судна ”Odisk” зняли 1,5 тонни небезпечної речовини

У Керченському порту з аварійного суховантажного судна "Odisk" вже розвантажено понад 1,5 тонни небезпечної хімічної речовини.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора о 16.00 було розпочато розвантаження судна за допомогою портових кранів в закриті складські приміщення для тимчасового зберігання.

Станом на 7.00 10 січня розвантажено 1560 тонн ферросилікомарганцю (на склад тимчасового зберігання доставлено 700 т.). Розвантаження судна продовжується (залишилось 440 т). До робіт залучено 47 осіб та 10 од. техніки.

8 осіб екіпажу судна, яких 5 січня внаслідок отруєння було госпіталізовано, знаходиться на лікуванні в Лівадійській лікарні м. Ялта (1 особа - у тяжкому стані, 7 осіб - у стані середньої важкості).

Загальну координацію дій здійснює міністр у справах надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня судно "Odisk" (прапор Сьєрра-Леоне, порт приписки Фрітаун) транспортувало 2000 тонн хімічних речовин (ферросилікомарганцю) з порту Керч у турецький порт Іскандерун. Капітан корабля повідомив чергову службу Ялтинського морського порту про отруєння хімічними речовинами 5 членів екіпажу (склад екіпажу 10 осіб - 6 громадян України і 4 - Російської Федерації), з яких двоє людей померли.

У ході рятувальних робіт екіпаж було знято з судна на берег. У даний час "Odisk" знаходиться в Керченському порту під арештом.

За фактом недбалості, наслідком якої стала смерть двох моряків, прокурором АР Крим порушено кримінальну справу за ст.367 ч.2 Кримінального кодексу України, яка розслідується слідчою групою прокуратури автономії.