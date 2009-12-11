Що нового в проблемних банках?

Видання "Дело" продовжує відстежувати ситуацію в проблемних банках.

Банк Регіонального Розвитку

У Банк регіонального розвитку, який з 2 грудня знаходиться в процесі ліквідації, призначили ліквідатора. На цю посаду НБУ поставив незалежного експерта Ігоря Євсієнка, який раніше займався ліквідацією банку «Європейський». На сайті фінансової установи повідомляється, що вимоги кредиторів прийматимуться протягом місяця - до 9 січня 2010 року.

Також БРР змінив реквізити для погашення кредитів і відсотків за ними - накопичувальний рахунок у головному управлінні НБУ в Києві і Київській області: 32078415801, МФО 321024.

Укрпромбанк

Банк розмістив на своєму офіційному сайті сервіс, який дозволяє дізнатися дату переведення вкладу в Родовід Банк і його порядковий номер у реєстрі переданих вкладів. Для цього вкладникові необхідно ввести на сайті Укрпромбанку індивідуальний податковий номер і номер депозитного договору.

Родовід Банк

Банк продовжує виплачувати депозити вкладникам Укрпромбанку. На цьому тижні «Родовід» видавав вклади, термін яких закінчився в березні 2009 року. «Березневі» депозити виплачуватимуться до 15 грудня цього року. З 16 по 22 грудня можна буде забрати депозити, термін дії яких закінчився в квітні.

Станом на 10.00 вчорашнього дня «Родовід» виплатив 721 млн. грн., сума перевкладених на новий термін депозитів склала 1,04 млрд. грн.

У електронній черзі зареєстровано більше 93,5 тис. клієнтів Укрпромбанка з 350 тис., чиї внески перейшли на баланси Родовід Банку. Більшість вкладників - 48,9 тис. - реєструвалися у відділеннях банку.

Інпромбанк

Вчора у банку закінчився термін дії мораторію на задоволення вимог кредиторів. У фінустанові поки не знають, продовжить НБУ мораторій чи прийматиме якесь інше рішення щодо подальшої долі банку. «Наступного тижня вже все буде зрозуміло», - повідомив тимчасовий адміністратор банку Олексій Угрімов.

УФГ

Услід за Інпромбанком у понеділок закінчується мораторій в «Українській фінансовій групі». У банку не змогли відповісти, чи буде він видавати вклади після зняття мораторію. «Приходьте у відділення у понеділок або ж передзвоніть - можливо, з`явиться якась інформація», - повідомили в УФГ.