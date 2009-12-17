Тігіпко: потрібно розвивати альтернативні поставки газу

Кандидат У Президенти Сергій ТІГІПКО вважає, що Україні потрібно розвивати альтернативний напрям поставок газу - морем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

“Побудувавши термінал для прийому скрапленого газу, ми зможемо отримувати паливо з Алжиру, Єгипту, Катару та інших країн», - заявив С.ТІГІПКО.

На його переконання, стабільність поставок газу так само важлива, як і справедлива ціна на нього.

“Диверсифікація шляхів доставки енергоресурсів – це питання національної безпеки”, наголосив С.ТІГІПКО, коментуючи, зокрема, інформацію про відкриття газопроводу Туркменія-Китай, яке відбулося напередодні.

«Побудована Китаєм труба серйозно посилила конкуренцію за центральноазійський газ. Незважаючи на те, що весь імпортний газ Україна отримує з Росії, в його структурі незримо присутнє туркменське, узбецьке і казахстанське паливо. Якщо значна частина цих обсягів піде в Китай, за кілька років може виникнути питання про те, що комусь газу просто не вистачить», - зазначив С.ТІГІПКО.

«Україна – не лише транзитер газу, а й крупний його споживач, і саме в питанні споживання блакитного палива наша країна і Європейський Союз – головні конкуренти», – переконаний політик. Як і Китай, Європа хоче отримати прямий доступ до газу з Центральної Азії. З цією метою і будується газопровід Nabucco.

Тому, впевнений С.ТІГІПКО, досить привабливою є перспектива поставок газу морем.