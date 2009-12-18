СБУ приготувала оригінальний подарунок дітям

Сьогодні в СБУ відбулася презентація дитячої сторінки, яку розроблено для офіційного веб-сайту Служби безпеки України. На ній юні українські громадяни можуть ознайомитися з діяльністю відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, на цій сторінці у доступній, цікавій та добре проілюстрованій формі дітям розповідатиметься про діяльність СБУ, її окремих підрозділів, історію створення служби тощо.

Зокрема, з цією сторінкою сьогодні в приміщенні СБУ ознайомились представники національної скаутської організації «Пласт» віком 12-14 років.

Виступаючи перед ними, голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив: «Для нас надзвичайно важливо, щоб ви розуміли, що завжди можете розраховувати на захист і підтримку від співробітників служби. І якщо в майбутньому хтось із вас захоче стати членом нашої команди, двері спецслужби завжди відкриті для патріотів своєї держави».

Також під час відвідання СБУ юні громадяни ознайомилися з експозицією музею служби.

На завершення екскурсії дітям з нагоди свята Святого Миколая було вручено подарунки.

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, "дитяча сторінка" почне працювати 21 грудня.