У Донецькій області від переохолодження загинули 7 людей
17:56, 18 грудня 2009Суспільство
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34 - у лікарнях з обмороженням
У Донецькій області від переохолодження загинули 7 осіб.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані Головного управління охорони здоров`я ОДА.
Крім того, 34 особи перебувають у стаціонарних відділеннях 12 міст і районів області з діагнозом «обмороження і переохолодження».
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