У Донецькій області від переохолодження загинули 7 людей

17:56, 18 грудня 2009
Суспільство
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34 - у лікарнях з обмороженням

 У Донецькій області від переохолодження загинули 7 осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані Головного управління охорони здоров`я ОДА.

Крім того, 34 особи перебувають у стаціонарних відділеннях 12 міст і районів області з діагнозом «обмороження і переохолодження».

 

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