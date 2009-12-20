У Польщі від морозів загинули ще 15 людей
19:14, 20 грудня 2009Суспільство
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Поліція закликає повідомляти про лежачих
У Польщі минулої ночі, коли температура опустилась до мінус 20 градусів, від переохолодження померли 15 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, загалом, за даними поліції, з початку поточного місяця через холоди померли 47 осіб.
Представники поліції закликають громадян не бути байдужими та негайно інформувати про випадки, коли люди лежать у парках чи на зупинках. Така інформація може врятувати їм життя.
Як повідомляв УНІАН, 18 грудня снігові заметілі у Польщі призвели до „транспортного паралічу” практично по всій країні.
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