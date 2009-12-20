У Польщі від морозів загинули ще 15 людей

У Польщі минулої ночі, коли температура опустилась до мінус 20 градусів, від переохолодження померли 15 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом, за даними поліції, з початку поточного місяця через холоди померли 47 осіб.

Представники поліції закликають громадян не бути байдужими та негайно інформувати про випадки, коли люди лежать у парках чи на зупинках. Така інформація може врятувати їм життя.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня снігові заметілі у Польщі призвели до „транспортного паралічу” практично по всій країні.