Головнокомандувач Збройних сил відвідав Севастополь

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Іван СВИДА сьогодні здійснив свою першу після призначення на посаду робочу поїздку у частини Севастопольського гарнізону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил України, у Севастополі І.СВИДА відвідав штаб українських ВМС, де заслухав доповідь командувача ВМС адмірала Ігоря ТЕНЮХА про стан справ на флоті.

Генерал-полковник І.СВИДА також провів зустріч з керівним складом ВМС, на якій були присутні члени Військової ради флоту та начальники управлінь, відділів і служб штабу командування ВМС.

Як сказав І.СВИДА, нове керівництво Генерального штабу усвідомлює пріоритетність спрямування ресурсів на підтримання бойової готовності ВМС. Він звернув увагу присутніх на необхідність підвищення підготовки офіцерського складу і збереження його шляхом покращення соціальних стандартів.

І.СВИДА запевнив, що триматиме на особистому контролі не тільки фінансування потреб ВМС і проблеми відновлення технічної готовності кораблів, а й забезпечення військових моряків житлом.

Після цього він побував на Первинному національному контактному пункті України. Генерал-полковник високо оцінив діяльність колективу Первинного національного контактного пункту України та його внесок у колективну безпеку в Середземноморсько-Чорноморському регіоні, у справу контролю над судноплавством, недопущення незаконного перевезення морським шляхом зброї, наркотиків і торгівлі людьми.

І.СВИДА також перевірив один із командних пунктів ВМС України.

Планом роботи головнокомандувача Збройних Сил України також передбачено відвідання Академії ВМС ім. П.С.Нахімова та Військово-морського ліцею, кораблів Центру морських операцій ВМС та ознайомлення з ходом ремонту підводного човна «Запоріжжя».