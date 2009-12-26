У Криму оголосили штормове попередження

13:12, 26 грудня 2009
Суспільство
1439 0

Вітер - до 15-20 м/с

Штормове попередження оголошено у Криму у зв`язку з можливим погіршенням погодних умов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, на території автономії очікуються сильні дощі і посилення швидкості південно-західного вітру до 15-20 м/с.

Проїзд по дорогах Криму, зокрема, в районі Ангарського і Грушевського перевалів, вільний.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter