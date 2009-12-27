В українській армії 13% військових - жінки

14:38, 27 грудня 2009
Суспільство
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Один із найвищих показників у світі

В Україні близько 13% військовослужбовців становлять жінки. Це один із найвищих показників у світі. Випереджають Україну тільки декілька країн, включно з Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки. А в таких розвинених країнах, як Велика Британія та Норвегія цей показник становить відповідно 9% та 7%.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, йшлося на нараді "Впровадження гендерної політики в Україні".

Як зазначила експерт ООН з гендерних питань Доно АБДУРАЗАКОВА, Україна одна з кращих держав на пострадянському просторі щодо відповідального ставлення до впровадження гендерної рівноваги, зокрема в розрізі цілісної державної стратегії, та досягла значного прогресу у впровадженні рівності між можливостями обох статей.

У свою чергу координатор ”Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні” Лариса КОБЕЛЯНСЬКА зазначила, що дослідження проведені Програмою рівних прав жінок та чоловіків в Україні свідчать, що українське законодавство не має так багато прогалин щодо гендерного дисбалансу, як вважається, натомість воно не завжди коректно і відповідально використовується, особливо на місцевому рівні. Вона також закликали продумати механізм проходження майбутніми держслужбовцями, яких призначають на керівні посади, тренінгу з гендерних питань.

Під час наради учасники торкнулися також питання ґендерного бюджетування та необхідності перегляду класифікатора професій на предмет допуску жінок до низки професій.

 

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